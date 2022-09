Fremtidens rejsekort ligger i mobilen

- Lige nu ønsker vi at teste og lære af kundernes tilbagemeldinger. På sigt har vi et ønske om at bruge erfaringerne til løsninger, der gør det lettere for alle rejsende kunder, siger Jens Visholm.

I første omgang tester kunderne en simpel løsning, som udelukkende kan benyttes til rejser med DSB’s tog, togbusser og S-tog i Danmark. Prisen for rejserne beregnes på samme niveau som i Rejsekortet.

Samtidig med DSB’s forsøg er også Rejsekortet i gang med at flytte ind i mobilen.

I øjeblikket gennemføres forsøg i Nordjylland, hvor udvalgte passagerer bruger en mobilapp som rejsekort fremfor det almindelige plastikkort.

Testen i Nordjylland gik i gang midt i august og løber frem til november. Herefter skal det hele evalueres.