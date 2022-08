31/08/2022 KL. 08:00

For abonnenter

Isen i Grønland smelter hurtigere end forventet – og får havet til at stige mindst 27 cm

Et nyt studie viser, at verdenshavene vil stige med mindst 27 cm frem mod 2100, men formentlig langt mere. Også selv om vi holder op med at udlede CO2.