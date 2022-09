11/09/2022 KL. 06:10

Han lobbyer for amerikansk våbenleverandør: »Alt foregår i skjul herhjemme«

Stil større krav til lobbyisterne i Danmark. Sådan lyder det fra nogle af de personer, som selv lever af at lave lobbyarbejde. Mens lobbyister i flere lande skal være åbne om, hvem de repræsenterer, kan de herhjemme arbejde i skjul, og det er der meget dårligt at sige om, mener en dansk lobbyist for en amerikansk forsvarsvirksomhed.