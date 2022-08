30/08/2022 KL. 09:00

Politikere i Københavns Kommune vil have anonyme jobansøgninger for at modarbejde diskrimination

Ali skal sende flere ansøgninger end Peter for at komme i betragtning til et job. Og hos nogle virksomheder trækker høj alder ned. De udfordringer vil SF i København bekæmpe med en anonymiseret rekrutteringsproces.