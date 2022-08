På Syddansk Universitet (SDU) er den 26-årige statskundskabsstuderende Vibeke Loft-Magnussen en varm fortaler for, at universiteterne i højere grad optager de unge uden at skele til deres karakterer fra gymnasiet.

Det samme er regeringen, der i øjeblikket forhandler med Folketingets partier om et nyt optagelsessystem, der skal indføre et karakterloft på de videregående uddannelser og øge optaget via kvote 2, hvor ansøgeren i dag bliver vurderet på f.eks. individuelle test, erhvervsarbejde, højskoleophold eller udlandsophold.