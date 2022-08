Trafikselskabet Arriva tilbyder hjælp til de togpassagerer, der fredag fik sig en ubehagelig oplevelse.

På strækningen mellem Skjern og Herning kørte et tog over en konstruktion, hvor vandet var i gang med at skylle jorden væk under togskinnerne.

- Vi har et tog, som kører hen over et sted, hvor skærver og underbygning til skinnerne er ved at blive skyllet væk af regnvand fra et skybrud, der har været i området, siger Erik Vestergaard Møller, som er sikkerhedschef hos Arriva.