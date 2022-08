I sommer lavede Miljøstyrelsen målinger efter skadelige fluorstoffer 50 steder ved kysterne for at finde ud af, om de danske have er så forurenede, at badning ikke længere er mulig.

Målingerne viser, at i 48 af de 50 områder overskrides miljøkvalitetskravet, som skal sikre, at vandet er rent nok for fisk og andre havdyr til