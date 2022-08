31/08/2022 KL. 19:00

Kampen for tobaksgigant foregår fra kontoret i Bruxelles

Det er slut med at kæmpe tobaksindustriens sag, har det lydt fra lobbybureauet Rud Pedersens danske kontor. Imens er Rud Pedersens ansatte i Bruxelles fortsat med at lobbye for en af verdens største tobaksgiganter, viser dokumenter.