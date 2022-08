Danskere kræver undersøgelse af egne adoptioner fra Sydkorea

Foreningen arbejder for koreanske adopteredes rettigheder til identitet og baggrundsoplysninger, fremgår det af hjemmesiden.

Anmodningen kommer på grund af mistanke om, at oplysninger, der er givet i forbindelse med adoptionerne, har været forkerte. Adoptionerne er sket frem til 1980’erne.

Underskriverne siger, at de har opdaget, at adoptionsbureauet har noteret upræcise informationer om dem i adoptionspapirerne. Det kan for eksempel være fødenavn, datoer og detaljer om barnets biologiske forældre.

Nogle oplysninger er endda blevet forfalsket, mener gruppen ifølge AP.