I Tørrings hyggelige gågade – lige i smørhullet mellem det lokale uddannelsescenter og byens døgnkiosk – bor Fuglereden. Med masser af glade børnestemmer, en solid sandkasse og tilfredse voksne.

Hoveddøren til Fuglereden er låst for at beskytte ungerne, og indgangen går gennem baghaven, hvor tre dagplejere byder velkommen alle ugens dage i deres fælles pasningsordning, der er indrettet i lokaler, der tidligere husede et uddannelsescenter. Det ligner en vuggestue i dag, men det er noget helt andet – nemlig en såkaldt stordagpleje.