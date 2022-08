278 ukrainere har fået afslag på særlov: Rejste for tidligt

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) ser dog ingen grund til at ændre loven.

- Særloven har ikke haft til hensigt at hjælpe personer, der allerede var i sikkerhed uden for Ukraine, hvilket er årsagen til, at vi satte skæringsdatoen til den 24. februar. Vi har efterfølgende justeret skæringsdatoen til den 1. februar, således at personer, der eksempelvis har været på en kort ferierejse, også er omfattet af særloven, siger ministeren i et skriftligt svar.

Hans ”klare udgangspunkt” er, at 1. februar som skæringsdato er ”den rette balance”.

- For særloven er jo tiltænkt dem, der har forladt Ukraine på grund af krigen – ikke ukrainere, der i forvejen boede og arbejdede i et andet EU-land og nu søger mod Danmark.