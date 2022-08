Advokat om anklager mod rejsekonge: En sag mod Spies er forældet

Unge ansatte under rejsekongen Simon Spies, der i 60’erne og 70’erne blev betalt for seksuelle ydelser, har krævet en undskyldning fra Spies-koncernen for de ting, de dengang blev udsat for.

En undskyldning er ofte det vigtigste for den slags ofre. Og det er også det eneste, de skal regne med at kunne få. Det siger advokat i socialret Mads Pramming.