Grundlæggeren af Spies Rejser, Simon Spies, var kendt som en magtfuld mand med masser af penge, der brugte sin magt til at få, hvad han ville have – bl.a. betalte han sine unge kvindelige ansatte for seksuelle ydelser.

Det fremgår af ”Spies og morgenbolledamerne”, en DR-dokumentar i tre afsnit, hvor tidligere ansatte i Spies heriblandt kvinder, der gennem 1960’erne og 1970’erne selv havde et forhold til rejsekongen, beretter om deres tid i Spies.