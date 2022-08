En gruppe kriminelle, der begår afstumpet og umotiveret vold, skaber så meget utryghed, at det truer danskernes frihed.

Sådan lød budskabet søndag fra statsminister Mette Frederiksen i Berlingske som optakt til, at regeringen tirsdag vil præsentere et udspil om markant højere straffe for bl.a. vold, voldtægter, gentagelseskriminalitet,