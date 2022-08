Den 15-årige Malthe Frederiksen er stolt af det, han kan med sine hænder. Han har altid makket med ting og holder af at skrue på traktorer, være udenfor og være i gang.

Skolen derimod er en anden historie. Faktisk var Anja Frederiksen, der er mor til Malthe Frederiksen, ikke overbevist om, at han ville gennemføre 6. klasse. Det var her, han for alvor begyndte at have det svært. Han havde ikke lært at læse og havde raserianfald, hvor han kastede legoklodser og andre ting efter sine klassekammerater.