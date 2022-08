HK Handel: Trusler mod butiksansatte bør straffes hårdere

Udmeldingen kommer efter, at HK Handel har lavet en undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø, som 3089 butiksansatte har svaret på.

Den viser, at 14 procent har oplevet at blive truet med vold af kunder inden for de seneste 12 måneder. Derudover har 80 procent oplevet at blive talt grimt eller nedsættende til i samme periode.

Undersøgelsen viser også, at hændelserne har medført sygefravær for fem procent af de adspurgte.

- Vi bliver nødt til at reagere på det her, for vi kan se, at det gør noget ved arbejdsglæden.