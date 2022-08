Passioneret avismand startede som kontorelev

»Selvfølgelig er jeg bekymret, for tallene er ikke spændende at se på. Det er i de regionale områder, at slagsmålene finder sted, og det kan ikke undgå at påvirke oplagstallene. På den anden side må vi konstatere, at der aldrig tidligere er blevet produceret så meget nyhedsstof.«

Fra kontorelev til chefredaktør

Men han har også haft medvind med udviklingen fra dagblad til mediehus og fusioner.

Jens Christian Bebes karriere startede som kontorelev på Fyens Stiftstidende, da han var 16 år. Siden blev han salgschef for avisens annonceafdeling og kom i 1983 til Horsens Folkeblad som salgs- og marketingchef.

Han tog en afstikker som administrerende direktør i De Bergske Blade, der udgav en række provinsaviser, inden han vendte tilbage til Horsens Folkeblad i 1997. Her fik han titel af direktør og chefredaktør.