I fjor begyndte synet for alvor at drille. Nærmest fra den ene dag til den anden. Så meget, så alvorligt, at det endte på Glostrup. Her opererede kirurgerne ad to omgange, og det hjalp en hel del procenter. Men mange ting er blevet besværlige.

Heldigvis findes der veje til det vigtigste.

»At skrive betyder alt for mig. Det er dér, foran skærmen og tastaturet, at jeg trives bedst. Især når jeg er oplagt og i godt humør. Jeg kan simpelt hen ikke komme i tanke om noget, som giver mig en større tilfredsstillelse,« siger forfatter, journalist, klummeskribent og kritiker Bettina Heltberg.