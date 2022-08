Den unge mand, som er sigtet for skyderiet i Field’s, der kostede tre mennesker livet, og den terrorsigtede, som er varetægtsfængslet i Aarhus og mistænkt for i høj fart at have forsøgt at ramme tilfældige mennesker i Frederiksgade, har én ting til fælles: De har begge en fortid i det psykiatriske system.