20/08/2022 KL. 19:00

Terrorsager lander i den kommende tid som perler på en snor i landets retssale

I denne uge blev en 33-årig mand sigtet for et terrorforsøg. Onsdag indledes en storstilet terrorsag ved retten i Holbæk. Frem mod december forventes at starte syv terrorrelaterede sager i landets retssale. PET oplyser, at der – landets størrelse taget i betragtning – er afværget et markant antal terrorangreb i Danmark i de seneste år.