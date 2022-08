Ny handlingsplan skal øge tryghed og trivsel hos LGBT-personer

- Prideugen handler om mere end flotte farver. Den handler også om politik, og at vi holder fast i de rettigheder og den tolerance, som vi har og skal blive ved med at udvikle.

- Vi skylder de her mennesker at sikre gode og fair rettigheder. Vi har desværre for stor mistrivsel i LGBT-miljøet og for meget vold i parholdene. Vi oplever, at der er for lidt tolerance, siger Trine Bramsen (S).

LGBT er en forkortelse for Lesbian (lesbisk), Gay (homoseksuel mand), Bisexual (biseksuel) og Transgender (transkønnet).