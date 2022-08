Stadig flere går på pension før pensionsalderen

- Det er et kæmpe problem for Danmark og for danske virksomheder, at 56.000 har valgt en tilbagetrækningsordning før pensionsalderen.

- Det betyder, at vi mangler den arbejdskraft ude i virksomhederne, og det koster velstand og velfærd i Danmark, siger han.

Analysen viser, at antallet af personer, der er gået tidligere på pension, er steget med 13.000 alene i perioden fra januar til juni 2022.

Det skaber udfordringer for danske virksomheder i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft, forklarer Brian Mikkelsen. Han henviser til, at danske virksomheder har haft 80.000 ubesatte stillinger.