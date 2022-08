Flere russere fik dansk turistvisum trods regeringens ønske

- 141 mennesker er jo trods alt ikke den store invasion. Det er mere på et principielt plan, end at det handler om, at de fylder alle steder i sommerhusene langs vestkysten, siger Dybvad.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har opfordret lande i Vesten til at lukke deres grænser for alle russere.

Regeringerne i både Finland og Estland, der begge deler grænse med Rusland, er enige. De to lande har opfordret resten af EU-landene til at indstille alle udstedelser af turistvisa til russiske statsborgere.

Regeringen mener, at der skal findes en fælles europæisk løsning i regi af EU.

- Det, Estland har foreslået, er fornuftigt. At lave et fælleseuropæisk svar på det. Men det er klart, at hvis der bare er ét land i Europa, hvor russere kan rejse ind, så kan man i princippet rejse ind i hele Schengen-området.