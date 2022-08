Nystiftet LGBT-forening bliver væk fra årets Pride

- Fra at være en fair kamp for ligeret til nu at handle om, at der er 72 køn. At det er okay, at børn skifter køn. Ting må ikke hedde det, de hed før, og alle mulige andre dårlige ting, siger han til regionalmediet.

Dansk Regnbueråd skriver på Twitter, at det er en forening for lesbiske, bøsser, bi- og transseksuelle, der er dannet som modtræk til LGBT-verdenens ekstreme fokus på køn, krænkelse og wokeness.

Foreningen blev stiftet i juni i år og kalder sig et alternativ til foreningen LGBT+ Danmark, som blev grundlangt i 1948. Netop LGBT+ Danmark har i årtier været det primære talerør for LGBT-personer.