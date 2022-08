Når en patient dukker op på sårambulatoriet på ortopædkirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital og klager over fodsår og/eller smerter i benene, er det inden for de seneste tre år blevet fast rutine, at personalet tilkalder en karkirurg, der vurderer, om sår og smerter skyldes åreforkalkning i benet. Hvis det er tilfældet, sendes