Jens Kofod er indigneret.

»Jeg frygter at blive sorteret fra på forhånd,« siger den 72-årige mand fra Ulstrup mellem Viborg og Randers.

Han har kun ét ben tilbage – det andet blev amputeret i fjor, og nu frygter han, at Region Midtjylland sorterer ham fra den gruppe af patienter, som Region Midtjylland vil kontakte om muligheden for at søge erstatning for at have fået amputeret et ben uden grund.