Gymnasier får ekstra optagelsesprøve to uger efter skolestart

Fremover vil der også ligge en optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser i slutningen af august.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Den ekstra optagelsesprøve, der lægges ind, bliver afholdt omkring to uger efter skolestart.

Den er målrettet de ansøgere, der efter skolestart fortryder et andet uddannelsesvalg. Den ekstra optagelsesprøve giver dem mulighed for at søge ind, selv efter at gymnasierne er startet op.