Gymnasier: Forslag om alkoholforbud kommer for tæt på skolestart

I brevet står der blandt andet også, at der ikke skal udskænkes drikkevarer med en alkoholprocent, der er højere end fem.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er en anden underskriver på brevet. Her er man også åbne over for forslaget om en alkoholfri skolestart.

Men Ole Heinager, som er formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne, mener også, at forslaget kommer for sent til at blive implementeret bredt i år.

- Personligt synes jeg, det er et rigtigt spændende forslag. Men det er ikke noget, vi kan gå ud som forening med en fælles melding om, før vi har diskuteret det i baglandet. Og der er vi simpelthen for sent i gang, siger han.

Der er ikke samme tradition for fester på erhvervsskolerne som på gymnasierne og erhvervsgymnasierne. Men hvis drøftelserne falder positivt ud, kan det blive relevant til næste år.