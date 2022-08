14/08/2022 KL. 11:30

»Jeg har et ønske om, at politikerne vil se på loven igen, så vi kan blive lidt længere«

Omaid Khan cykler til kagefabrikken på arbejde, mens Sayed Hasibullah distribuerer varer for butikker. Næsten et år efter at cirka 1.000 afghanere blev evakueret som følge af Talibans magtovertagelse i Afghanistan, har livet for flere afghanere for alvor taget form i Danmark. Men en særlig bekymring spøger i kulissen og har allerede fået flere til at søge mod andre lande.