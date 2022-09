11/09/2022 KL. 06:00

Besat af aktier: »Handlen tog bare over og blev mit liv«

Da den 32-årige Lucas Pedersen ramte bunden for et år siden, overskyggede hans afhængighed af at handle med aktier alt. I dag spøger tanken om hurtige penge stadig, og han efterspørger specialiseret hjælp.