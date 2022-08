Helsingør om Chromebook: Elevers data er slet ikke i fare

Hun skriver videre, at ”det er alvorligt, at Datatilsynet hænger en kommune ud, ligesom jeg finder det kritisabelt, at Datatilsynet har glemt sin rådgivende rolle”.

- Hvis tilsynet havde efterspurgt en konsekvensvurdering, så havde vi leveret det.

Lars Rich kalder det ”et meget uheldigt tidspunkt at udsende sådan en afgørelse på” tre uger inden skolestart.

Tilsynet vurderede blandt andet i Helsingørs tilfælde, at det ikke var godt nok, at Google i en kontraktaftale med kommunen slog fast, at selskabet ikke ville benytte sig af data fra skolerne. I hvert fald ikke når kommunen efterfølgende selv såede tvivl om Googles forsikring.

At den sætning var en del af risikoanalysen ærgrer Lars Rich sig over i dag.

- Vi kom til at skrive i vores risikovurdering, at selv om Google har lovet, at det må de ikke i vores databehandleraftale, så kan jeg jo ikke garantere, at de overholder det. Det er sådan en sikkerhedsventil, man kan sige med alt og alle kontrakter.

- Uanset hvilke kontrakter en kommune indgår med nogen – om det så er en lokal gartner, så kan jeg jo aldrig være sikker på, at han gør det, som vi har aftalt, siger Lars Rich.

Efterfølgende har Helsingør Kommune kontaktet Google og fået yderligere forsikringer på, at aftalen overholdes.

- Vi har fremsendt en masse spørgsmål til Google og bedt dem om at garantere, at de selvfølgelig overholder vores databehandleraftale og kontrakt. Det har de besvaret, og det er også vedlagt.

- De har bekræftet over for os, at det gør de, siger referencedirektøren.