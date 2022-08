Når Kristine Scharff fik fri fra folkeskolen i Nærum, gik hun hjem og græd.

Hendes tanker farede rundt, og det gjorde det ekstremt udmattende for hende at sidde stille og lytte efter i timerne. Hun havde svært ved at danne relationer til sine klassekammerater, for hun forstod dem ikke. Hun havde ingen interesse i at smalltalke