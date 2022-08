Sundhedsstyrelsen genindkalder eksperter i PFAS-sag

Det sker, efter at flere eksperter har kritiseret styrelsen for at svigte med de nuværende anbefalinger. Her lyder det, at der ikke ses nogen grund til at udskyde hverken graviditet eller amning, selv om man har været udsat for høj eksponering af PFAS.

Men det er lodret forkert, mener tre af de i alt 14 eksperter, der er en del af den ekspertgruppe, der har været med til at lave anbefalingerne.

- Det virker helt forkert, når det står som vores konklusion, at kvinder udsat for høj PFAS-eksponering trygt kan blive gravide og amme. Fordi det mener vi ikke, at der er faglig dokumentation for, siger Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin og forskningsleder ved Syddansk Universitet, til mediet.