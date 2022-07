Sygeplejestuderende: Løn og vilkår skyld i lav søgning

Charlotte Gøtstad Sørensen, der er forperson for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS), har et bud på årsagen til, at søgningen er faldet så meget.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at det her handler om et fag, der politisk set er blevet nedprioriteret virkeligt meget, og at det er manglende handling fra politikerne, der gør, at de unge ikke bliver tiltrukket af uddannelsen.

- Det er blevet tydeligt for enhver, hvilke løn- og arbejdsvilkår, der gælder for vores fag, og det er blevet en bombe under de her ansøgningstal, siger Charlotte Gøtstad Sørensen.