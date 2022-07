For andet år i træk er der kommet en ny topscorer.

Natten til onsdag blev adgangskravene for optaget på videregående uddannelser offentliggjort, og i år er det AP Graduate in Multimedia Design på Erhvervsadakamiet Aarhus, som det kræver højeste snit for at blive optaget.

11,7 skal man have for at blive optaget, hvilket 37 personer er blevet. På uddannelsen lærer man at arbejde med design og udvikling af webløsninger, spil og mobile tjenester.