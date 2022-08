18/08/2022 KL. 05:00

Tobaksgigant har også lavet skjult lobbyarbejde igennem unge politikere

»Hey guys! (...) håber, at I vil være afsendere ...« En lobbyist for et af verdens største tobaksfirmaer sendte for nyligt et debatindlæg til en række unge danske politikere og bad dem lægge navn til det. En af de unge politikere ved ikke, »hvad der gik igennem mit hoved i øjeblikket«.