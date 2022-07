Op mod hver fjerde voksne er udfordret af digitalisering

Justitia anbefaler Folketinget at skabe et såkaldt digitalt fripas. Ellers bør digitale selvbetjeningssystemer være et tilbud og ikke en pligt, lyder det.

Generelt mener tænketanken også, at Folketinget skal have større indflydelse på digitaliseringen af den offentlige sektor. Det skal ske gennem brede politiske aftaler.

Til Politiken fortæller fagforeningen 3F, at ”rigtig mange” af deres 261.000 medlemmer enten har brug for hjælp til det digitale eller ”allerede har lidt et tab af ydelser eller rettigheder som konsekvens”.

- Digitaliseringen af den offentlige sektor er en god løsning for rigtigt mange mennesker. Men ikke for alle. Et samfund skal kendes på, hvordan det behandler sine svage. Det gælder i høj grad også for de digitalt svage, siger Tina Christensen, næstformand i 3F, til Politiken.