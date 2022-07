I årevis har både Rådet for Sikker Trafik, Færdselssikkerhedskommissionen, Vejdirektoratet, politikere og utallige eksperter både råbt højt, hævet bøderne og indført en særlig pakke om vanvidsbilister for at få trafikanterne til at sænke farten på vejene for på den måde at få nedsat antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.