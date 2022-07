17/07/2022 KL. 12:00

For abonnenter

Vi ventede 100.000 ukrainere på flugt – der kom 30.000, og nu er de begyndt at rejse hjem

En række kommuner oplever, at mellem 5 og 15 pct. af de ukrainske flygtninge, der kom i februar, marts og april, er rejst hjem igen. Og tallet kan være endnu højere. Den ukrainske ambassadør bekræfter, at nogle flygtninge er begyndt at vende hjem.