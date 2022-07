12/07/2022 KL. 15:30

For abonnenter

Forsker kalder fund af sundhedsskadelige stoffer i Fanøs drikkevand for bekymrende

Lokale og turister river flaskevandet ned fra hylderne på Fanø, efter at det i weekenden kom frem, at samtlige drikkevandsboringer på øen er forurenet med sundhedsskadelige PFAS-giftstoffer. En forsker kalder det bekymrende for en bestemt befolkningsgruppe.