Professor tvivler på genåbning af gasledning efter vedligehold

I Danmark er der også en liste over ”ikke-beskyttede” gaskunder. Det er store virksomheder som blandt andet Danish Crown, Arla og Harboe Bryggeri.

Selv om Danmark har fyldt gas på lager, kan gassen ifølge professoren blive dirigeret til andre lande.

- Selv om vores lagre er fyldt op, så kan vi komme i en situation, hvor også danske virksomheder skal lukke ned, så vi kan sikre, at europæiske husstande har en intakt varmeforsyning, siger Brian Vad Mathiesen.

Tyskland har iværksat omfattende kampagner for at få befolkningen til at spare på energien.

Landet har også erklæret sig klar til at genstarte kulkraftværker, som ellers er lukket ned eller på vej til det.

Men det vil ifølge Brian Vad Mathiesen næppe kunne erstatte manglen på gas.

- Man kan erstatte naturgas med kul, og det kan være et bidrag til at løse udfordringen. Men det er slet ikke nok til at sikre, at vi ikke står i en kritisk situation, hvis ikke vi får mere gas på lagrene i Europa, siger han.