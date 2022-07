Hver fjerde patient med en henvisning afvises i psykiatrien

Systemet fungerer sådan, at borgerens egen læge sender en henvisning til psykiatrien, hvis lægen vurderer, at der er brug for en udredning eller behandling.

Derefter skal et visitationscenter i regionen vurdere, om borgeren kan få hjælp og i så fald hvor.

Derfor er det et stort problem, at afvisningerne sker trods en lægelig vurdering. Det siger patientorganisationen Psykiatrifondens formand, Torsten Bjørn Jacobsen, til DR.

- Psykiatrien har simpelthen ikke kapacitet til at behandle alle dem, der er behov for.

- Konsekvensen er jo, at folk ikke får den hjælp, de har brug for, og langt hen ad vejen tror jeg faktisk, at mennesker ender med at give op, siger han til mediet.