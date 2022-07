115.000 solcelleanlæg sætter rekord i produktion af grøn strøm

Det oplyser afdelingsleder Johannes Bruun fra det statslige Energinet, som står for at drive og udvikle el- og gasnettet.

- Der er to faktorer, som bidrager til det gode solresultat. Det ene er, at det har været et solrigt forår med mange solskinstimer.

- Den anden faktor, der påvirker, er at der løbende opsættes flere solceller i Danmark, både af private på hustagene, men også større projekter med større kapacitet, siger han.

Per 1. april var der ifølge Energistyrelsen 114.848 nettilsluttede solcelleanlæg.