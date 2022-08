21/08/2022 KL. 16:00

For abonnenter

»Hvis der er en, der hverken vil omtales som han eller hun, vil vi respektere det«

HR-chef Thomas Nagbøl Mejlgård bruger i dag mere tid på ansættelser end før. Det gør han for at leve op til Semco Maritimes målsætning om mangfoldighed. Han er woke på virksomhedens vegne, men trækker grænsen, hvis særkrav skal gælde for alle.