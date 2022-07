Enlige og lesbiske i fertilitetsbehandling er fordoblet på 10 år

Ifølge hende er det efterhånden blevet en kendt familieform, og der er ikke længere så langt fra tanke til beslutning, som der før var.

Årsagerne til at få et barn alene kan være mange, forklarer Maria Salomon, der også er leder af Videnscentret Fertility Care, som rådgiver barnløse.

For de fleste handler det om, at det ikke er lykkedes at finde den rette partner, som deler ønsket om at få børn.

Fraværet af et mandligt forbillede kan dog blive en udfordring, mener familieforsker og professor emeritus i socialpsykologi på Roskilde Universitet Lars Dencik.

- Hele det sociale netværk bliver kraftigt indskrænket. Eftersom solomødre er et nyt fænomen, er det svært at sige, hvilke konsekvenser det får for barnet, men man kan tænke sig, at der i lighed med adopterede børn opstår en form for savn, siger han til Kristeligt Dagblad.