Donation næsten fordobler antal statslige sheltere

Det er blevet mere populært end nogensinde at opholde sig eller overnatte sig i naturen.

Det har lagt pres på de overnatningsmuligheder, der er rundt om i landet. Men fremover bliver det endnu nemmere at finde et primitivt ly for natten.

A.P. Møller Fonden donerer 16 millioner kroner til opførelsen af 300 nye sheltere i de statslige naturområder over hele landet.