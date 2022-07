Mette Frederiksen til pårørende ved Fields: Vi sørger med jer

- I aften er vi samlet for at mindes de dræbte. Tre uskyldige liv, som sluttede alt for tidligt.

Sådan indledte statsminister Mette Frederiksen sin tale ved tirsdagens mindehøjtidelighed efter søndagens skudangreb i butikscenteret Field’s.

Her var tusindvis af mennesker mødt op for at mindes dem, der mistede livet i angrebet.