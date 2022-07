Hundrede vis af mennesker var tirsdag aften samlet foran Field’s på Amager for at mindes ofrene for det skyderi, der fandt sted søndag eftermiddag i shoppingcenteret.

Det kostede tre personer – en 17-årige pige, en 17-årig dreng og en 46-årig mand – livet.

Ofrene blev mindet med taler, sang og et minuts stilhed.