Unge under 18 år skal ikke forbydes at købe alkohol – for et forbud vil slet ikke have den ønskede effekt.

Sådan har det lydt fra ungdomspartier og ungdomsorganisationer i netværket Ansvarlig Ungdom, som har brugt en befolkningsundersøgelse til at argumentere imod et forbud.

Ansvarlig Ungdom overbragte befolkningsundersøgelsen til Folketingets Sundhedsudvalg i forbindelse med et foretræde tidligere på året, og med undersøgelsen i hånden var budskabet fra Ansvarlig Ungdom, at »vi tror ikke, at lovændring betyder kulturændring«.