28/06/2022 KL. 06:30

Er sommerferien sydpå truet af varslet om strejke i SAS? Her er dine rettigheder

SAS lover at informere hurtigt om evt. aflysninger. Afgange frem til en bestemt dato kan ombookes gratis, men det kan være svært at finde andre flybilletter, for der er rift om dem.